Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: британський штам коронавірусу призвів до третьої найжорсткішої хвилі пандемії; поліція погодила підозри кільком учасникам безладів під Офісом Президента, а Влада Сорда суд відправив під цілодобовий домашній арешт; друга масова стрілянина за тиждень у США; Карпати кілька днів підряд засипає снігом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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