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Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: масштабна та руйнівна повінь на заході України, вже троє загиблих; Україна потрапила до так званої червоної зони ризику для туристів,  у нас понад 40 хворих на коронавірус за добу на 100 тис. населення; рятувальники завершили розбирати завали в зруйнованому будинку на Позняках; Дональд  Трамп обіцяє 10 років тюрми  усім, хто не гребує оскверняти та руйнувати пам’ятники в зливі ненависті на ґрунті антирасистських протестів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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