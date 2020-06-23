Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.06.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: масштабна та руйнівна повінь на заході України, вже троє загиблих; Україна потрапила до так званої червоної зони ризику для туристів, у нас понад 40 хворих на коронавірус за добу на 100 тис. населення; рятувальники завершили розбирати завали в зруйнованому будинку на Позняках; Дональд Трамп обіцяє 10 років тюрми усім, хто не гребує оскверняти та руйнувати пам’ятники в зливі ненависті на ґрунті антирасистських протестів.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2020-06-23
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