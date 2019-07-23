Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ЦВК замінували; нова Рада встановлює рекорди, найбільше нових депутатів, жінок та однопартійна більшість; реакція США на українські вибори; Зеленський заслухав звіт силовиків у справі Шеремета і обіцяє скоро назвати замовників; у Харкові п’яний водій заснув за кермом на світлофорі; Європу накрила друга хвиля шаленої спеки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.