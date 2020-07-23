Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: полтавський терорист відпустив заручника і втік у лісосмугу; суд обрав запобіжний захід луцькому терористу. Свій вчинок Кривош назвав перфомансом; ТКГ домовилась про чергове перемир’я на передовій; яка користь українським виробникам від закону про локалізацію; на жіночому конгресі обговорюють збільшення кількості жінок у місцевій владі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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