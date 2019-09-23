Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.09.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться:
маршруткою на той світ. Десятки загиблих на дорогах країни за вікенд; виганяти диявола. Послідовники шамана, який обіцяв витурити Путіна, йдуть до Москви; ОСББ проти ЖЕКу. Чим вони відрізняються? І чи справді об’єднання вирішує всі питання.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45
2019-09-23
Теги: Факти 21.10, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.