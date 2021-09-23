Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.09.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україну прибув літак з евакуйованими людьми з Афганістану; депутати ухвалили президентський закон про деолігархізацію; вся Україна у жовтій карантинній зоні; на Тернопільщині людей налякав землетрус; вулкан на Канарському острові Ла Пальма продовжує викидати чорний дим.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2021-09-23
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