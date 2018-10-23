Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 18 автівок розчавив підйомний кран, в якого відмовили гальма. Хто відшкодує людям збитки; ціна на газ більше не зростатиме. Але вона і зараз чимала. Ми зібрали поради, як зберегти тепло і гроші; через аварію на газо-розподільчому пункті в повітря ледь не злетіли будинки разом з людьми. Хто відповідатиме за недбалість.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-23
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