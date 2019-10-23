Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: депутатів Слуги народу перевірять на чесність через підозру в отриманні хабара; викрадене немовля, хто і навіщо забрав у матері дитину; 8 загиблих, що стало причиною обвалу будинку в Дрогобичі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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