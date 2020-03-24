Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хроніки хворого на коронавірус. Від швидкої до буднів у стаціонарі; без апаратів штучної вентиляції легень коронавірус не здолати. Чи достатньо їх у нас; головні змагання планети – Олімпійські ігри переносять на наступний рік; халатність та повна безвідповідальність. Як зустрічають українців, що летять з ураженої вірусом Європи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.