Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Зеленський пообіцяв жителям зруйнованих районів Прикарпаття і Буковини не залишити їх наодинці з бідою та відновити дороги, мости та іншу інфраструктуру; погода на заході країни поліпшиться до кінця тижня; вступна кампанія цього року стартує із запізненням. Виші прийматимуть документи з 1 серпня, а навчання розпочнуть у жовтні; ЄС не планує відкривати кордони для українців з 1 липня.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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