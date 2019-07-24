Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ЦВК рахує голоси, а в деяких ОВК – мітинги; уряд готується звільнити кабінети, але не припиняє працювати; новий прем’єр Британії вже затверджений королевою; секретар РНБО Данилюк вже має стратегію роботи нового уряду.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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