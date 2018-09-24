Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: старт нового серіалу Папаньки від Дизель-студіо; до Одеси вирушила посилена група правоохоронців; сьогодні позиції українських військових вісім разів потрапили під обстріл.

Опубліковано Вересень, 24 в 22:00



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