Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зустріч президента Зеленського з українською діаспорою, глава держави на відкритті Генасамблеї ООН; кожні 3 години на українських шляхах гине людина; заяви про звільнення написали голова Нацполіції та очільник Укравтодору; розумний комп’ютер відмовляється керувати машиною через погану якість українських доріг.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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