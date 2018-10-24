Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: цькування дитини в школі батьками і вчителями. А все через те, що мама дівчинки не погодилася платити гроші у фонд класу; як отримати субсидію на комуналку. І кому допомога від держави не світить; обурлива поведінка російських фанів спричинила трагедію у Римському метрополітені.

Опубліковано Жовтень, 24 в 21:55



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