Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: спалах дифтерії в Україні, єдиний спосіб вберегтися – щеплення; небезпечний смог над Україною, чи варто довіряти спеціальним додаткам та сайтам, що показують зовсім різні цифри; коли ми нарешті позбудемося офіційної макулатури.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.