Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Апеляційний суд залишив Юлію Кузьменко під арештом; після скандалу Міноборони та Укроборонпрому нарешті вдалося відновити виробництво БТРів; пальне на заправках різко подешевшало; Різдво за західним обрядом, як його святкують в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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