Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: локдаун в Україні не відтермінують, але ресторанам у новорічну ніч зробили пом’якшення; план Швеції щодо колективного імунітету не спрацював. Громадяни критикують уряд за велику кількість смертей; замість лопатів для гелікоптерів за мільйон доларів – в Україні будуть власні – значно дешевші. Мотор Січ випробував новинку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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