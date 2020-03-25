Факти ICTV – Випуск 21:10 (25.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: режим надзвичайної ситуації до 24 квітня. Кабмін продовжив карантинні заходи в країні; надзвичайна ситуація – це не надзвичайний стан. В чому різниця; коронавірус. Які симптоми повинні вас насторожити? І який алгоритм дій, якщо ви запідозрили в себе інфекцію; жорсткі обмеження та високі штрафи. Європа намагається зупинити поширення Covid-19.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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