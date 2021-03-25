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Факти ICTV – Випуск 21:10 (25.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: китайська вакцина проти коронавірусу прибула в Україну; щодня зростає кількість нових хворих та померлих; коронавірус та вакцинація у світі; День Волі у Білорусі; що популярне в покупців на карантині і що дорожчає постійно; першу картину від людино-подібного робота Софії продали за майже $700 тис.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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