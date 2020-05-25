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Факти ICTV – Випуск 21:10 (25.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: після знущань і ґвалтувань над жінкою у Кагарлику розформували відділення поліції; в Україні за добу менше інфікованих. Але спалахи Covid тривають в окремих місцях; уряд планує підвищити ціну на електроенергію для населення на догоду монополісту; скандал у Харкові. В обласній інфекційній лікарні катастрофічна ситуація – немає ліків та не вистачає медиків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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