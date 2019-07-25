Факти ICTV – Випуск 21:10 (25.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українські силовики затримали російський танкер, який брав участь у захоплені наших моряків у Керченській протоці; у Європі шалена спека, у чотирьох країнах встановлено температурні рекорди; змії кусають українців, чи є в лікарнях протиотрута та де нині плазунів найбільше; на передову прибув черговий гумконвой з Росії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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