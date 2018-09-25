Факти ICTV – Випуск 21:10 (25.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна посилює свою військову присутність в Азовському морі; 73-я Генасамблея ООН у Нью-Йорку; продати квартиру з мешканцями і без відома власників – нова схема махінацій з нерухомістю.

Опубліковано Вересень, 25 в 21:50



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