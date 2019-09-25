Факти ICTV – Випуск 21:10 (25.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: про що говорили президенти Зеленський та Трамп? Чи порушували тему імпічменту, що загрожує американському керманичу; відкритий ринок землі. Які привілеї матимуть фермери і чим це вигідно простим селянам; про яку державу в смартфоні ми говоримо, якщо люди сидять цілодобово в приміщенні Антимонопольного комітету, в очікуванні рішення за своїми скаргами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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