Факти ICTV – Випуск 21:10 (25.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські кораблі в Азовському морі. Що задумав Путін? Чи чекати вторгнення з Азова; Олег Сенцов – володар премії Сахарова. Можливо це допоможе визволити його з російської тюрми; чому Україна продає металобрухт за кордон. І це при тому, що наші підприємства потерпають від його нестачі.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-25
Теги: Факти 21.10, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.