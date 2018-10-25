Факти ICTV – Випуск 21:10 (25.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські кораблі в Азовському морі. Що задумав Путін? Чи чекати вторгнення з Азова; Олег Сенцов – володар премії Сахарова. Можливо це допоможе визволити його з російської тюрми; чому Україна продає металобрухт за кордон. І це при тому, що наші підприємства потерпають від його нестачі.

Опубліковано Жовтень, 25 в 22:09



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