Факти ICTV – Випуск 21:10 (26.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Зеленський у відеозверненні оголосив про закриття кордонів і припинення всіх пасажирських перевезень до кінця п’ятниці 27 березня; у світі півмільйона заражених, в Україні 169, в Італії за добу померли 712 людей, а в Штатах за день заразились 7, 5 тис. людей; за 10 днів через західний кордон повернулось в Україну 13 тис. заробітчан; навчальний рік для українських школярів може завершитись 1 липня.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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