Факти ICTV – Випуск 21:10 (26.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: cуд обрав запобіжні заходи поліцейським, які катували і ґвалтували жінку в Кагарлику; у США попри шалену кількість інфікованих і смертей, люди масово повиходили на пляжі; травень в Україні рекордно холодний та дощовий; людина на відео може бути підробкою. У світі почастішали скандали через новітні технології, які досконало змінюють обличчя та голос.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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