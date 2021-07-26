Факти ICTV – Випуск 21:10 (26.07.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже 14 країн Європи відкрили свої кордони для українців; семеро військових поранені на передовій; країни Європи оговтуються від руйнівних повеней; в Україну прийде циклон, який спричинить невеликі дощі на заході; нові камери автоматичної відеофіксації запустять на дорогах Харкова та Кропивницького.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2021-07-26
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