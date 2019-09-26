Факти ICTV – Випуск 21:10 (26.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: розпилювання та незаконна приватизація землі. Як боротися з розкраданнями; бурові платформи в Чорному морі, які вкрала Росія. З промислової інфраструктури вони перетворилися на військові вишки; опалювальний сезон. Як зекономити і зменшити суму в платіжках, на 80 %.

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