Факти ICTV – Випуск 21:10 (26.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: рекордно низька явка, зміцнення проросійських сил, повернення чинних мерів та скромні успіхи провладної Слуги народу – українці обрали місцеву владу; в Україні майже 5,5 тис. інфікованих, у Франції – 52 тис; українським селам можуть допомогти кооперативи, успішний приклад – проект із села в місто у вінницьких Великих Кісницях.

Дивіться також випуск Фактів за 26 жовтня.

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