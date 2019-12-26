Факти ICTV – Випуск 21:10 (26.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: харківський суд терміново ухвалює вироки трьом терористам, аби віддати Росії за обміном; тисячі покинутих автівок, як діють з ними в Естонії; вітряна станція зі штучним інтелектом на далекому острові біля Шотландії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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