Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російська окупаційна армія обстріляла ділянку, з якої українські військові відійшли в рамках розведення сил; у Житомирі суд почав слухати свідків резонансної аварії, де загинуло дев’ятеро людей та ще 16 постраждало; в Україні позитивна динаміка з коронавірусом, на Буковині вже є вільні ліжка в лікарнях, а Київ готується відкривати торговельні центри.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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