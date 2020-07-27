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Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як виживає український бізнес під час карантину. Історії з різних сфер діяльності, але з однаковою можливістю виходу з кризи; сонячні батареї на опійних полях Афганістану. Як сучасні технології допомагають збільшенню вирощування зілля; чи працюватиме Мірче Луческу наставником Динамо, і чи правдива інформація про його звільнення.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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