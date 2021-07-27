Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака; у харківському шпиталі рятують життя двох військовослужбовців, поранених напередодні під час потужного обстрілу на Донеччині; Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал жіночого турніру на Олімпіаді.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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