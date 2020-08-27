Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові міста в червоній зоні, заборона в’їзду іноземцям та нові анти рекорди смертності. Як ми увійдемо в осінь у нових коронавірусних реаліях; СБУ викрила фінансову піраміду, в яку вклали $250 млн; туристичне Прикарпаття. Чому до якості тамтешніх доріг нікому не має діла. Їх не ремонтували десятки років і нині вони просто непроїзні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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