Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові норми паркування машин: водії на них не відреагували, поліція теж – байдужа; у Кропивницькому планують відкрити завод з виробництва дронів; субсидії – скільки і кому будуть повертати грошей за збережені газ чи світло.

Опубліковано Вересень, 27 в 21:52



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