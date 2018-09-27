Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові норми паркування машин: водії на них не відреагували, поліція теж – байдужа; у Кропивницькому планують відкрити завод з виробництва дронів; субсидії – скільки і кому будуть повертати грошей за збережені газ чи світло.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-09-27
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