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Факти ICTV – Випуск 21:10 (28.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: колишній віце-президент США Майк Пенс за роки при владі не заробив собі на розкішне життя; їхала додому, натомість опинилася на лікарняному ліжку. На Дніпропетровщині, водій маршрутки переїхав ногу пасажирці; гнила картопля і запліснявіла курятина. Такими продуктами годують дітей у школі на Харківщині; червоний рівень небезпеки. Якої погоди очікувати в Україні завтра.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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