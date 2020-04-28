Факти ICTV – Випуск 21:10 (28.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: спалахи коронавірусу фіксують по всій Україні; вчені підрахували коли в Україні закінчиться епідемія коронавірусу; на окупованих територіях Донбасу після гучних святкувань Великодня – спалах коронавірусу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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