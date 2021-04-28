Факти ICTV – Випуск 21:10 (28.04.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент і очільники церков домовились, як діяти на Великдень аби стримати поширення коронавірусу; на передовій побільшало російських снайперів і ворог активно облаштовує нові позиції; Кабмін звільнив голову Нафтогазу Андрія Коболєва; Верховна рада ухвалила закон про земельну децентралізацію.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2021-04-28
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