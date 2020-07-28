Факти ICTV – Випуск 21:10 (28.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: які популярні серед українців курорти опинилися у червоній зоні? І чи потрібно тримати самоізоляцію після повернення; дистанція, маски, уникати скупчення людей? Ні, на вітчизняній залізниці такого не чули: люди, як оселедці в бочці; землетрус, град, шквальний вітер і спека з температурою за 30. Якої погоди очікувати українцям найближчим часом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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