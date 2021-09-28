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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 21:10 (28.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.09.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уже за тиждень Україна може опинитися на осінньому піку епідемії коронавірусу; Байден власним прикладом показує, як захистити себе від Covid-19; 15 країн, серед яких 11 членів НАТО. На Львівщині тривають масштабні військові навчання; індустріальні парки – це інвестиції, розвиток промисловості та й загалом ліки для української економіки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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