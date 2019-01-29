Факти ICTV – Випуск 21:10 (29.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пожежа у тролейбусі повному пасажирів. Чи зміг водій самотужки впоратися з вогнем; роковина битви під Крутами. Захистити країну ціною власного життя; ви вважаєте, що найхолодніше місце на планеті – Антарктика? Ні, цього тижня Чикаго очікує неабияких морозів.

Опубліковано Cічень, 29 в 21:58



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