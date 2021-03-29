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Факти ICTV – Випуск 21:10 (29.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Чернівцях 100-річна жінка перемогла коронавірус. А в Ізраїлі виявили новий штам Covid, він менш агресивний ніж британський і податливий до вакцини; щасливий понеділок у Британії. Офіційний кінець національного локдауну, який триває ще з 5 січня. І все завдяки вакцинації; скільки коштуватиме природний газ у квітні, і які прогнози щодо його здорожчання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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