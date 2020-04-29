Факти ICTV – Випуск 21:10 (29.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в Україні атакує гуртожитки; українська влада готова говорити з Європою про відправку наших заробітчан на сезонні роботи; під кабміном протестували підприємці проти вибірковості обмежень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.