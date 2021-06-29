Факти ICTV – Випуск 21:10 (29.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ВР ухвалила законопроект про створення потужної системи територіальної оборони та низку інших важливих законів; погодні вибрики тривають. Київ і Запоріжжя накрили зливи з потужним вітром і навіть градом. А у США нині небувала спека; футбольні настрої у включенні з Глазго. Як українські футболісти готуються то вирішального поєдинку зі шведами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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