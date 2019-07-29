Факти ICTV – Випуск 21:10 (29.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: навчання швидкими темпами. Чи можливо за кілька днів надолужити відсутність освіти та досвіду; напали на поліцейських! Саме з таким формулюванням у Москві відкрили справи проти тих, хто вийшов на акцію протесту; флешмоб у відвертому одязі. Жінки обурилися порівнянням з повіями і вирішили вдягатися ще відвертіше.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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