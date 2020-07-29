Факти ICTV – Випуск 21:10 (29.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: молода жінка померла від пневмонії після двох місяців лікування. На рентген медики відправили її лише за кілька днів до смерті, коли вже було занадто пізно; Лукашенко екстрено зібрав раду Нацбезпеки. Все через російських бойовиків, яких затримали в Білорусі; скасування бебі-боксів, підвищення мінімальної заробітної плати та підтримка місцевих виробників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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