Факти ICTV – Випуск 21:10 (30.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні збільшується кількість хворих на коронавірус і дві нові смерті; депутати збільшили зарплати медикам, призначили міністрів і зараз розглядають земельне питання; тих, хто повертаються з-за кордону, відправляють на примусову обсервацію, але українці протестують – влаштовують безлади і тікають.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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