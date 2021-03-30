Факти ICTV – Випуск 21:10 (30.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: цифрові паспорти, підтримка підприємців під час карантину та стимулювання детінізації доходів. Підсумки сьогоднішньої роботи парламентарів; ускладнення після Covid-19, велика кількість нових хворих та госпіталізованих – з одного боку. І масові акції незадоволених з іншого; асфальт, якому понад 40 років. Такі дороги ведуть до села Борова, що за 30 км від Харкова.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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