Факти ICTV – Випуск 21:10 (30.06.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові підтоплення прогнозують на Прикарпатті, негода завдала збитків вже на понад 2 млрд грн; меблева корпорація-гігант ІКЕА втягнута в скандал довкола незаконної вирубки лісів у Карпатах; кількість хворих на коронавірус в Україні зростає, поліція проводить масові перевірки порушень карантину.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2020-06-30
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