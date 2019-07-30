Факти ICTV – Випуск 21:10 (30.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: гучні заяви Богдана щодо Кличка. І відповідь чинного мера; Росія перекрила судноплавні шляхи до Болгарії, Грузії, Румунії та України в Чорному морі; незаконна забудова. Будівельні компанії не маючи документів – вже продають квартири.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18.45

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